В Дагестане задержали экс-главу территориального органа Росимущества

По данным следствия, в период с 2021 по 2024 год подозреваемый, действуя вопреки интересам службы, принял незаконные решения о предоставлении гражданам земельного участка, находящегося в федеральной собственности: сначала в аренду, а затем в собственность. При этом указанные лица не имели лицензий на пользование недрами, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства.