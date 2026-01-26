В Дагестане задержали экс-главу территориального органа Росимущества

В рамках расследования дела в жилище задержанного провели обыски.
В Республике Дагестан задержан бывший руководитель территориального органа Росимущества. Сейчас идет расследование уголовного дела. Задержанному вменяется совершение преступления по статье о превышении должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности, сообщили в СУ СК России по региону.
«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан расследуется уголовное дело в отношении бывшего руководителя территориального управления федерального органа исполнительной власти по признакам преступления, предусмотренного п. “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.
По данным следствия, в период с 2021 по 2024 год подозреваемый, действуя вопреки интересам службы, принял незаконные решения о предоставлении гражданам земельного участка, находящегося в федеральной собственности: сначала в аренду, а затем в собственность. При этом указанные лица не имели лицензий на пользование недрами, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства.
В рамках уголовного дела, на основании судебного решения, в жилище подозреваемого был проведен обыск. В ходе следственных действий изъяты документы и электронные носители информации, имеющие значение для расследования. По результатам проведенных мероприятий фигурант дела задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следствие продолжает комплекс необходимых процессуальных действий.
Ранее Следственный комитет сообщал о завершении расследования дела о взятках в отношении бывшего первого заместителя начальника ГУП «Московский метрополитен» Дмитрия Дощатова. Его имущество на сумму 100 млн рублей было арестовано в качестве обеспечительной меры. По версии следствия, в 2023 году он получил взятку в виде автомобиля за лоббирование интересов коммерческой структуры, материалы дела готовятся к передаче в суд.