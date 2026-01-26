Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ ликвидировали важных офицеров украинского спецназа «Омега»: карта СВО на 26 января

В зоне СВО ликвидировано несколько офицеров ВСУ, в том числе из состава спецподразделения «Омега», на территории ДНР и Харьковской области. В ДНР были уничтожены командир группы спецназа лейтенант Константин Суходольский и начальник связи центра «Омега» младший лейтенант Андрей Марков.

На фронте доложили о ликвидации важных военных ВСУ.

В зоне СВО ликвидировано несколько офицеров ВСУ, в том числе из состава спецподразделения «Омега», на территории ДНР и Харьковской области. В ДНР были уничтожены командир группы спецназа лейтенант Константин Суходольский и начальник связи центра «Омега» младший лейтенант Андрей Марков.

В Харьковской области ликвидированы начальник погранзаставы лейтенант Владислав Мисько, воевавший в Донбассе с 2019 года, и лейтенант Иван Петрик. Также в ДНР уничтожен командир механизированного взвода Дмитрий Наталюк. Ход боевых действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.

Условные обозначения.

Краснолиманское направление.

Российские военные подразделения закрепились на юго-восточных подступах к Красному Лиману и ведут наступление в направлении автомобильной трассы на Славянск. Боевые действия продолжаются в районах Святогорска, Александровки и Короваего Яра. Также отмечено улучшение тактических позиций в лесных массивах вблизи Дробышево.

Красноармейское направление.

Продолжаются ожесточенные бои за населенный пункт Гришино. Наступление ведется с восточного направления и по флангам. В районе Удачного отмечаются попытки противника просочиться мелкими группами. Западнее Котлино украинские подразделения выбиты из промзоны. Также зафиксировано продвижение в районах Родинского и Торецкого.

В то же время в ходе воздушной разведки ВС РФ выявили и оперативно уничтожили с помощью FPV-дронов пункты временной дислокации и огневые точки формирований ВСУ, расположенные в заброшенных постройках. Поражение целей, как передает «Пятый канал», продемонстрировало высокую точность и эффективность действий операторов.

Северское направление.

Наступающие подразделения продвинулись до одного километра в районе Резниковки и закрепились на высотах к северу от населенного пункта. Попытки украинских сил стабилизировать линию обороны на этом направлении успеха не принесли.

Константиновское направление.

В Константиновке продолжаются бои на юго-восточных окраинах. Противник сообщает, что российские подразделения действуют небольшими штурмовыми группами. Также отмечена повышенная активность ВС РФ со стороны Клебан-Быкского водохранилища и Яблоновки.

Продолжаются бои в районе населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, поселка Шахтер и вблизи Софиевки. Развитие наступления в сторону Торского создает предпосылки для последующего выхода к Дружковке. В стратегической перспективе это открывает возможность для охвата Константиновки с западного направления.

Запорожский фронт.

В районе населенных пунктов Гуляйполе, Терноватое, Александровка за прошедшие сутки было отражено семь контратак противника. Также продолжаются тяжелые бои в районе Приморска. Активные боевые действия также ведутся в районе Лукьяновского.

При этом в Минобороны РФ сообщили URA.RU, что расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки «Восток» нанес удар по опорным пунктам ВСУ в Запорожской области. Как отметил командир расчета с позывным Оникс, «Град» остается незаменимым оружием для поражения площадных целей, обеспечивая огневую поддержку и срыв вражеских планов по закреплению на рубежах.

Харьковский фронт.

Подразделения группировки войск «Север» отражают атаки противника в районе Старицы и Симиновки. ВСУ, усилив штурмовые группы и поддержанный спецподразделениями, предпринимают контратаки. В то же время восточнее, вблизи Дегтярного и Нестерного, активизировались российские части.

По сообщениям военкоров, российские БПЛА эффективно срывают контратаки ВСУ в Купянском районе, нанося удары по технике, включая канадские бронемашины. Непосредственно в Купянске бои продолжаются.

Помимо этого, операторы войск беспилотных систем группировки «Запад» в Купянском районе активно применяют ударные FPV-дроны для поражения техники, живой силы и укреплений ВСУ. Об этом URA.RU сообщили в Минобороны РФ. С помощью средств воздушной разведки зафиксировано уничтожение канадской бронемашины «Senator», нескольких пикапов, грузовика, наземных роботизированных комплексов и личного состава подразделений ВСУ.

Сумское направление.

Подразделения группировки войск «Север» ведут наступательные действия, преодолевая упорное сопротивление противника. Бои продолжаются на нескольких участках направления.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше