На фронте доложили о ликвидации важных военных ВСУ.
В зоне СВО ликвидировано несколько офицеров ВСУ, в том числе из состава спецподразделения «Омега», на территории ДНР и Харьковской области. В ДНР были уничтожены командир группы спецназа лейтенант Константин Суходольский и начальник связи центра «Омега» младший лейтенант Андрей Марков.
В Харьковской области ликвидированы начальник погранзаставы лейтенант Владислав Мисько, воевавший в Донбассе с 2019 года, и лейтенант Иван Петрик. Также в ДНР уничтожен командир механизированного взвода Дмитрий Наталюк. Ход боевых действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Краснолиманское направление.
Российские военные подразделения закрепились на юго-восточных подступах к Красному Лиману и ведут наступление в направлении автомобильной трассы на Славянск. Боевые действия продолжаются в районах Святогорска, Александровки и Короваего Яра. Также отмечено улучшение тактических позиций в лесных массивах вблизи Дробышево.
Красноармейское направление.
Продолжаются ожесточенные бои за населенный пункт Гришино. Наступление ведется с восточного направления и по флангам. В районе Удачного отмечаются попытки противника просочиться мелкими группами. Западнее Котлино украинские подразделения выбиты из промзоны. Также зафиксировано продвижение в районах Родинского и Торецкого.
В то же время в ходе воздушной разведки ВС РФ выявили и оперативно уничтожили с помощью FPV-дронов пункты временной дислокации и огневые точки формирований ВСУ, расположенные в заброшенных постройках. Поражение целей, как передает «Пятый канал», продемонстрировало высокую точность и эффективность действий операторов.
Северское направление.
Наступающие подразделения продвинулись до одного километра в районе Резниковки и закрепились на высотах к северу от населенного пункта. Попытки украинских сил стабилизировать линию обороны на этом направлении успеха не принесли.
Константиновское направление.
В Константиновке продолжаются бои на юго-восточных окраинах. Противник сообщает, что российские подразделения действуют небольшими штурмовыми группами. Также отмечена повышенная активность ВС РФ со стороны Клебан-Быкского водохранилища и Яблоновки.
Продолжаются бои в районе населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, поселка Шахтер и вблизи Софиевки. Развитие наступления в сторону Торского создает предпосылки для последующего выхода к Дружковке. В стратегической перспективе это открывает возможность для охвата Константиновки с западного направления.
Запорожский фронт.
В районе населенных пунктов Гуляйполе, Терноватое, Александровка за прошедшие сутки было отражено семь контратак противника. Также продолжаются тяжелые бои в районе Приморска. Активные боевые действия также ведутся в районе Лукьяновского.
При этом в Минобороны РФ сообщили URA.RU, что расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки «Восток» нанес удар по опорным пунктам ВСУ в Запорожской области. Как отметил командир расчета с позывным Оникс, «Град» остается незаменимым оружием для поражения площадных целей, обеспечивая огневую поддержку и срыв вражеских планов по закреплению на рубежах.
Харьковский фронт.
Подразделения группировки войск «Север» отражают атаки противника в районе Старицы и Симиновки. ВСУ, усилив штурмовые группы и поддержанный спецподразделениями, предпринимают контратаки. В то же время восточнее, вблизи Дегтярного и Нестерного, активизировались российские части.
По сообщениям военкоров, российские БПЛА эффективно срывают контратаки ВСУ в Купянском районе, нанося удары по технике, включая канадские бронемашины. Непосредственно в Купянске бои продолжаются.
Помимо этого, операторы войск беспилотных систем группировки «Запад» в Купянском районе активно применяют ударные FPV-дроны для поражения техники, живой силы и укреплений ВСУ. Об этом URA.RU сообщили в Минобороны РФ. С помощью средств воздушной разведки зафиксировано уничтожение канадской бронемашины «Senator», нескольких пикапов, грузовика, наземных роботизированных комплексов и личного состава подразделений ВСУ.
Сумское направление.
Подразделения группировки войск «Север» ведут наступательные действия, преодолевая упорное сопротивление противника. Бои продолжаются на нескольких участках направления.