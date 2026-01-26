ВС РФ ликвидировали важных офицеров украинского спецназа «Омега»: карта СВО на 26 января

При этом в Минобороны РФ сообщили URA.RU, что расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки «Восток» нанес удар по опорным пунктам ВСУ в Запорожской области. Как отметил командир расчета с позывным Оникс, «Град» остается незаменимым оружием для поражения площадных целей, обеспечивая огневую поддержку и срыв вражеских планов по закреплению на рубежах.