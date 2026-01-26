В запорожской Васильевке беспилотник атаковал машину скорой

Беспилотник ВСУ совершил атаку на автомобиль скорой помощи в Васильевке Запорожской области, в результате чего пострадал водитель, информирует Минздрав региона.
В Telegram-канале Министерства здравоохранения Запорожской области сообщается, что беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал машину скорой помощи, которая перевозила пациента в больницу. Попадание произошло непосредственно у входа в медицинское учреждение.
Водитель получил ранения средней тяжести, после чего он получил всю необходимую медицинскую помощь. Его здоровью ничего не угрожает, добавили в ведомстве.