Россиянки искали «Макдоналдс» и случайно заехали на базу морпехов в США

Две жительницы Самары оказались под арестом в США после того, как по ошибке въехали на территорию военной базы, пытаясь добраться до ближайшего «Макдоналдса». Теперь им грозит до полугода тюрьмы.
По данным телеграм-канала Shot, подруги путешествовали по Штатам на автомобиле. На трассе по пути в Сан-Диего они решили остановиться перекусить. Навигатор повел их по короткому маршруту, и девушки свернули с дороги.
Однако вместо точки общепита они попали на базу морской пехоты Camp Pendleton. До «Макдоналдса», как утверждается, оставалось около пяти километров.
По информации телеграм-канала, россиянки доехали до стоянки боевой техники, после чего их задержали военные. Машину отправили на штрафстоянку. Девушки, по предварительным данным, находятся под стражей около трех суток. Их знакомые пытаются организовать юридическую помощь и собирают средства на адвокатов.
Также сообщается, что похожие случаи на Camp Pendleton происходят регулярно: туристы якобы «сворачивают не туда» из-за особенностей подъездов и навигации. При этом дальнейшее решение — отпустить или задержать — зависит от действий патруля на месте.
Читайте также: Пенсионерам напомнили о ловушке с доплатами — переплату заставят вернуть.