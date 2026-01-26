Двое монтажников тюменской стройкомпании упали в шахту лифта

Инцидент произошел в январе.
В Тюмени двое монтажников строительной компании «Вертикаль» упали в шахту лифтов и получили тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе государственной инспекции труда в Тюменской и Курганской областях. Инцидент произошел 16 января.
«Согласно предварительным данным, во время выполнения монтажных работ по подъему лифтовой шахты с использованием грузоподъемного оборудования произошел разрыв подъемной цепи тали и обрушение монтажной площадки. В результате происшествия двое рабочих — монтажники электрических подъёмников упали в шахту лифта и получили тяжелые травмы», — сообщили в пресс-службе.
Мужчин срочно доставили в ОКБ № 2. Проводится проверка, по ее итогам примут решение от ответственности в отношении работодателя.