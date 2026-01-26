Двое монтажников тюменской стройкомпании упали в шахту лифта

«Согласно предварительным данным, во время выполнения монтажных работ по подъему лифтовой шахты с использованием грузоподъемного оборудования произошел разрыв подъемной цепи тали и обрушение монтажной площадки. В результате происшествия двое рабочих — монтажники электрических подъёмников упали в шахту лифта и получили тяжелые травмы», — сообщили в пресс-службе.