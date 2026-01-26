В Крыму подросток признался в поджоге машины и стрельбе на почве нацизма

Правоохранительные органы указали, что до поджога Opel подросток уже предпринимал попытку повредить другое транспортное средство того же потерпевшего. Для этого он приобрел пусковое устройство «ПУ-4», которое не относится к огнестрельному оружию, но действует по схожему принципу, а также патроны к нему. Несовершеннолетний несколько раз выстрелил по автомобилю ВАЗ, принадлежащему тому же владельцу. Однако реального ущерба машине он не причинил, так как транспортное средство находилось без стекол, по которым он и вел огонь.