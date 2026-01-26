Между Фон дер Ляйен и Каей Каллас возникло напряжение

«Калас в частном порядке жалуется, что она [фон дер Лейен] — диктатор, но она мало что может с этим поделать», — заявил один из высокопоставленных чиновников. его слова приводятся в материале. Отмечается, что недавно глава ЕК заблокировала одно из предложений Каллас по кадровым назначениям.