Между Фон дер Ляйен и Каей Каллас возникло напряжение

Калас пожаловалась на то, что фон дер Ляйен является диктатором.
Отношения между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Лейен и нынешним верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас оцениваются как еще более напряженные, чем были с ее предшественником Жозепом Боррелем. Так, Каллас назвала председателя ЕК диктатором, сообщает Politico.
«Калас в частном порядке жалуется, что она [фон дер Лейен] — диктатор, но она мало что может с этим поделать», — заявил один из высокопоставленных чиновников. его слова приводятся в материале. Отмечается, что недавно глава ЕК заблокировала одно из предложений Каллас по кадровым назначениям.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев уже критиковал политику Еврокомиссии и лично Урсулу фон дер Ляйен, в том числе из ‑за санкций ЕС против него и других российских персон. Он резко отреагировал на обещание фон дер Ляйен в ходе ее новогоднего обращения «укреплять Европу» и выразил сочувствие европейцам.