Германия планирует создать военную альтернативу Starlink для фланга НАТО

Немецкий концерн Rheinmetall ведет переговоры по созданию аналога Starlink.
Оборонный концерн Rheinmetall и аэрокосмическая компания OHB проводят консультации о запуске совместного проекта по выведению на орбиту коммуникационных спутников, который должен обеспечить создание немецкой альтернативы системе Starlink для нужд Бундесвера. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
«Rheinmetall и OHB ведут переговоры о обслуживании немецкой армии в стиле Starlink», — говорится в материале. Беседа пока находится на начальной стадии.
Предварительная концепция предполагает учреждение совместного предприятия, которое планирует подать заявку на получение государственного гранта для развертывания группировки спутников на низкой околоземной орбите. Предполагается, что особое внимание в рамках проекта будет уделено обеспечению связью восточного фланга НАТО.
По информации FT, участники переговоров рассчитывают, что будущая кооперация сможет претендовать на финансирование в рамках государственной программы развития космических технологий объемом 35 млрд евро. Благодаря этой программе Германия, как отмечает издание, заняла третье место в мире по расходам на космическую сферу, уступая только США и Китаю. В случае успешного завершения переговоров и выигрыша соответствующего тендера для Rheinmetall это станет уже вторым значимым проектом в аэрокосмическом секторе. В декабре 2025 года компания совместно с финской Iceye одержала победу в тендере почти на два миллиарда евро на создание группировки разведывательных спутников для армии ФРГ.
Аналогичные проекты развиваются и в России. Так, в 2026 году должно начаться серийное производство спутника дистанционного зондирования Земли «Зоркий», который в госкорпорации называют отечественным аналогом сети Starlink. Роскосмос планирует к 2027 году развернуть группировку из более чем 300 таких аппаратов в рамках приоритетов новой госпрограммы вооружения на 2027−2036 годы.