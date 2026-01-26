Германия планирует создать военную альтернативу Starlink для фланга НАТО

По информации FT, участники переговоров рассчитывают, что будущая кооперация сможет претендовать на финансирование в рамках государственной программы развития космических технологий объемом 35 млрд евро. Благодаря этой программе Германия, как отмечает издание, заняла третье место в мире по расходам на космическую сферу, уступая только США и Китаю. В случае успешного завершения переговоров и выигрыша соответствующего тендера для Rheinmetall это станет уже вторым значимым проектом в аэрокосмическом секторе. В декабре 2025 года компания совместно с финской Iceye одержала победу в тендере почти на два миллиарда евро на создание группировки разведывательных спутников для армии ФРГ.