В ЯНАО водитель, сбивший самокатчика, оплатит его транспортировку вертолетом

Стоимость одного летного часа составляет около 250 тысяч рублей.
В Новом Уренгое водителя, сбившего самокатчика в июле 2025 года, заставили оплатить стоимость его транспортировки в Вятскополянскую ЦРБ (Киров) на вертолете санавиации. Затраты на перелет составили 525 тысяч рублей, сообщают в Новоуренгойском горсуде.
Как следует из решения суда, в Новом Уренгое с виновника аварии взыскали 525 тысяч рублей в пользу Кировской станции скорой медпомощи. Деньги были затрачены на транспортировку несовершеннолетнего, пострадавшего в аварии 14 июля 2025 года. Мальчик передвигался на электросамокате и собирался подъехать к магазину, когда его сбили.
Сотрудники ГИБДД установили, что в происшествии виноват водитель, не уступивший самокатчику дорогу. Пострадавшего госпитализировали в Вятскополянскую районную больницу на вертолете.
В суд ответчик не пришел и возражений на иск не представил. Свое решение судья аргументировал тем, что санитарно-авиационная эвакуация не включается в базовую программу обязательного медицинского страхования. «Расходы обусловлены виной ответчика и находятся в прямой причинно-следственной связи с совершенным им деянием», — говорится в решении. Стоимость одного летного часа составляет более 250 тысяч рублей.
В августе 2025 года власти Нового Уренгоя собирались ограничить скорость передвижения на самокатах в парке «Дружба». Об этом глава города Антон Колодин сообщил в ходе «Честного маршрута». Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сначала не поверил, что проблема настолько актуальна для Нового Уренгоя, чтобы ограничивать самокатчиков, но затем согласился с Колодиным. «Может, в Уренгое уже пора отрегулировать», — процитировало слова Артюхова издание «Новый день».