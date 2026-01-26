В ЯНАО водитель, сбивший самокатчика, оплатит его транспортировку вертолетом

В суд ответчик не пришел и возражений на иск не представил. Свое решение судья аргументировал тем, что санитарно-авиационная эвакуация не включается в базовую программу обязательного медицинского страхования. «Расходы обусловлены виной ответчика и находятся в прямой причинно-следственной связи с совершенным им деянием», — говорится в решении. Стоимость одного летного часа составляет более 250 тысяч рублей.