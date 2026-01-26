В Бурятии автомобиль провалился под лед Байкала, водитель погиб

В Бурятии в районе населенного пункта Шигаево Кабанского района автомобиль провалился под лед Байкала. Об этом рассказали КП-Иркутск в пресс-службе МЧС республики.
— Водитель легковушки погиб на месте. К счастью, пассажир автомобиля успел выбраться самостоятельно. Ему не понадобилась помощь врачей, — уточнили в ведомстве.
Дело в том, что накануне на Байкале был сильный ветер, который разломил лед. За ночь трещины засыпало снегом. Скорее всего машина попала в один из разломов и быстро пошла на дно. Глубина в месте происшествия составляет шесть метров.
