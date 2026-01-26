Ричмонд
Мурманский губернатор рассказал, когда в области наладят электроснабжение

МУРМАНСК, 26 янв — РИА Новости. Восстановление электроснабжения в Мурманской области по временной схеме по оптимистичному сценарию займет не менее суток, по постоянной схеме со стационарными опорами в месте повреждения ЛЭП — не менее недели, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

Источник: © РИА Новости

«Оптимистичный сценарий — что с временными опорами эта работа (восстановление — ред.) займет не меньше суток… Полное восстановление с постоянными опорами… не меньше недели», — сказал Чибис.

Он отметил, что 20 процентов домов в Североморске и Мурманске находятся с периодичностью отключения в очень непростой ситуации. По словам Чибиса, первоначальные оценки местного руководства «Россетей» о скорости восстановления электроснабжения были «излишне оптимистичными» — место аварии находится в труднодоступной местности, там тяжелые погодные условия. Специалисты в этих условиях пытаются восстановить электроснабжение, техника тонет в снегу.

Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье «халатность». В регионе введен режим ЧС. К утру понедельника, по сообщению властей, все потребители обеспечены водой и теплом, 80% обеспечены электричеством.