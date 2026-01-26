В Башкирии на трассе школьник пострадал из-за выпавшей из грузовика арматуры

За минувшие выходные в Башкирии произошло два серьезных инцидента с участием подростков. По словам министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина, в первом случае на трассе в Благовещенском районе из движущегося грузового автомобиля на проезжавшую мимо легковушку выпали металлические прутья, в результате чего пассажир-подросток получил тяжелые травмы.