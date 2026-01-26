Более 100 человек пропали без вести: что известно о крушении парома у Филиппин. Видео

Причина крушения неизвестна (фото из архива).
У побережья Филиппин произошла масштабная трагедия: межостровной паром Trisha Kerstin 3 затонул по пути из Замбоанги на остров Джоло. На борту находилось более 350 человек. Несмотря на продолжающуюся поисково-спасательную операцию, десятки людей погибли или числятся пропавшими без вести. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.
Что случилось.
У побережья южных Филиппин затонул межостровной паром Trisha Kerstin 3. Судно следовало из портового города Замбоанга на остров Джоло. По предварительным данным, на борту находились 332 пассажира и 27 членов экипажа. Согласно информации телеканала News 5, спасателям удалось поднять из воды 233 человека.
Причина трагедии.
В соцетях уже появились видео, на которых запечатлены выжившие, удерживающиеся на плаву с помощью спасательных средств. Предполагается, что причиной трагедии могли стать технические неисправности судна. Однако точные обстоятельства крушения, как и вопрос о возможном наличии на борту граждан России, устанавливаются.
Погибшие и пропавшие без вести.
Число жертв крушения парома составило 15 человек. Еще 106 числятся пропавшими без вести, поэтому количество погибших может увеличиться. Как передает MK.RU, жертвами трагедии могут стать свыше 100 человек. Поисково-спасательная операция с участием сил береговой охраны, флота и авиации продолжается. В масштабной операции задействованы корабли береговой охраны и ВМС, наблюдательный самолет, вертолет Black Hawk ВВС Филиппин и местные рыбацкие лодки.
Не первый случай.
Морские происшествия на Филиппинах происходят регулярно. Как отмечает Associated Press, причинами служат штормовая погода, неудовлетворительное техническое состояние судов, их перегруженность и несоблюдение правил безопасности, особенно в отдаленных районах архипелага.
Так, в феврале 2025 года, у филиппинских берегов трагически погибли двое российских туристов. Во время погружения у острова Верде сильное подводное течение унесло группу из четырех россиян и местного инструктора. Хотя двое были спасены, судьба 29-летнего Ильи Перегудина и 39-летнего Максима Мелехова оказалась трагичной: одного из них нашли утонувшим, а на второго напали акулы.