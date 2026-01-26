Более 100 человек пропали без вести: что известно о крушении парома у Филиппин. Видео

Так, в феврале 2025 года, у филиппинских берегов трагически погибли двое российских туристов. Во время погружения у острова Верде сильное подводное течение унесло группу из четырех россиян и местного инструктора. Хотя двое были спасены, судьба 29-летнего Ильи Перегудина и 39-летнего Максима Мелехова оказалась трагичной: одного из них нашли утонувшим, а на второго напали акулы.