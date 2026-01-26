«Зеленский в очередной раз плюнул в переговорный процесс, отказавшись выводить войска из оккупированной украинскими боевиками части Донбасса», — сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, позиция Зеленского неадекватна и агрессивна, а всеми своими действиями он обрубает реальные возможности мира для Украины. Депутат также подчеркнул, что разговоры с украинским президентом бесполезны, сейчас он обрекает украинский народ на продолжение вооруженного конфликта.