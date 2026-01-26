Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленского обвинили в наплевательском отношении на переговоры с Россией

Глава киевского режима Владимир Зеленский наплевательски относится к переговорам по урегулированию конфликта, отказываясь выводить ВСУ с части Донбасса. Такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Шеремет считает, что Зеленский обрекает граждан своей страны на продолжение конфликта.

Глава киевского режима Владимир Зеленский наплевательски относится к переговорам по урегулированию конфликта, отказываясь выводить ВСУ с части Донбасса. Такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Зеленский в очередной раз плюнул в переговорный процесс, отказавшись выводить войска из оккупированной украинскими боевиками части Донбасса», — сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, позиция Зеленского неадекватна и агрессивна, а всеми своими действиями он обрубает реальные возможности мира для Украины. Депутат также подчеркнул, что разговоры с украинским президентом бесполезны, сейчас он обрекает украинский народ на продолжение вооруженного конфликта.

Ранее противоречивую позицию Зеленского по урегулированию конфликта критиковали и за рубежом. Ирландский журналист Чей Боуз указывал, что в недавнем интервью украинский лидер фактически опроверг слова Дональда Трампа о стремлении украинцев к миру, подчеркнув, что, по его данным, 85% граждан не поддерживают вывод войск с территории Донбасса и выступают за «справедливый мир».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше