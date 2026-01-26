Шеремет считает, что Зеленский обрекает граждан своей страны на продолжение конфликта.
Глава киевского режима Владимир Зеленский наплевательски относится к переговорам по урегулированию конфликта, отказываясь выводить ВСУ с части Донбасса. Такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
«Зеленский в очередной раз плюнул в переговорный процесс, отказавшись выводить войска из оккупированной украинскими боевиками части Донбасса», — сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, позиция Зеленского неадекватна и агрессивна, а всеми своими действиями он обрубает реальные возможности мира для Украины. Депутат также подчеркнул, что разговоры с украинским президентом бесполезны, сейчас он обрекает украинский народ на продолжение вооруженного конфликта.
Ранее противоречивую позицию Зеленского по урегулированию конфликта критиковали и за рубежом. Ирландский журналист Чей Боуз указывал, что в недавнем интервью украинский лидер фактически опроверг слова Дональда Трампа о стремлении украинцев к миру, подчеркнув, что, по его данным, 85% граждан не поддерживают вывод войск с территории Донбасса и выступают за «справедливый мир».