В Пермском крае резко выросло уголовных дел о терроризме

Следователи возбудили 11 дел о терроризме за 2025 год.
В 2025 году в Пермском крае было возбуждено 11 уголовных дел по статье о терроризме. Годом ранее их было всего два. О таком росте сообщил руководитель первого отделения КСО СУ СК России по Пермском краю Андрей Лимонов.
«В Пермском крае зафиксирован рост преступлений террористической направленности. Если в 2024 году по этой статье было возбуждено лишь два уголовных дела, то за прошедший год — уже одиннадцать», — передает «РБК Пермь» данные Лимонова.
Следователь также отметил, что преступники перемещают свою деятельность в интернет. В Сети они совершают преступления и занимаются вербовкой, привлекая людей к сбыту наркотиков, совершению диверсий и терроризму.