Легковушка сбила женщину с ребенком на переходе в Минске

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Женщина и ребенок попали под колеса легкового автомобиля в Минске, сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла утром в понедельник, 26 января, на улице Шаранговича белорусской столицы.
«Водитель автомобиля Volkswagen, по предварительной информации, не предоставил преимущество пешеходам, переходившим дорогу по нерегулируемому переходу, в результате чего совершил на них наезд», — говорится в сообщении.
В ГАИ также уточнили, что 46-летняя женщина и 12-летняя девочка были с места аварии доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.
На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД.
В инспекции напомнили водителям, что при подъезде к переходу нужно снизить скорость вплоть до полной остановки, чтобы уступить дорогу пешеходам.