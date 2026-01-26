Ричмонд
Легковушка сбила женщину с ребенком на переходе в Минске

По данным столичной Госавтоинспекции, авария произошла по вине водителя, который не пропустил пешеходов.

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Женщина и ребенок попали под колеса легкового автомобиля в Минске, сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла утром в понедельник, 26 января, на улице Шаранговича белорусской столицы.

«Водитель автомобиля Volkswagen, по предварительной информации, не предоставил преимущество пешеходам, переходившим дорогу по нерегулируемому переходу, в результате чего совершил на них наезд», — говорится в сообщении.

В ГАИ также уточнили, что 46-летняя женщина и 12-летняя девочка были с места аварии доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД.

В инспекции напомнили водителям, что при подъезде к переходу нужно снизить скорость вплоть до полной остановки, чтобы уступить дорогу пешеходам.