От авиамоделистов до IT-специалистов: пункт отбора в Ставрополе ищет кадры для беспилотных систем. Видео

В этих учебных заведениях военнослужащие осваивают управление различными типами беспилотников. Кроме того, проводятся занятия по маскировке позиций, в том числе по созданию ложных объектов для отвлечения противника. Отрабатывается тактика ведения боя — как с применением стрелкового оружия, так и с использованием FPV-дронов. Особое внимание уделяется медицинской подготовке, поскольку она является одним из важнейших элементов обучения. В первую очередь на рассмотрение выдвигаются претенденты с опытом военной службы (в авиационных частях, подразделениях спецназа и разведки), а также операторы беспилотников, авиамоделисты и специалисты в областях IT, электроники и радиотехники.