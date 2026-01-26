Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От авиамоделистов до IT-специалистов: пункт отбора в Ставрополе ищет кадры для беспилотных систем. Видео

В Ставрополе на пункте отбора на военную службу по контракту развернута работа по формированию комплектования войск беспилотных систем (БпС). Ежедневно инструкторы обрабатывают десятки обращений от жителей края и других субъектов РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

В Ставрополе отбирают кандидатов в войска беспилотных систем.

В Ставрополе на пункте отбора на военную службу по контракту развернута работа по формированию комплектования войск беспилотных систем (БпС). Ежедневно инструкторы обрабатывают десятки обращений от жителей края и других субъектов РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

«Те кандидаты, которые поступают в войска беспилотных систем, они проходят полный профессиональный психологический отбор с дополнительными методиками, ориентированием в пространстве. Упор делается на морально-психологическую готовность и соответствие требованиям к кандидату в войска беспилотных систем», — говорится в сообщении ведомства. Оно есть в распоряжении URA.RU.

На ставропольском пункте отбора постоянно присутствуют представители войск беспилотных систем. Они информируют кандидатов об условиях и специфике несения службы в подразделениях БпС, а также знакомят их с применяемыми образцами техники. В целом на территории Южного военного округа функционирует несколько центров подготовки специалистов по беспилотникам.

В этих учебных заведениях военнослужащие осваивают управление различными типами беспилотников. Кроме того, проводятся занятия по маскировке позиций, в том числе по созданию ложных объектов для отвлечения противника. Отрабатывается тактика ведения боя — как с применением стрелкового оружия, так и с использованием FPV-дронов. Особое внимание уделяется медицинской подготовке, поскольку она является одним из важнейших элементов обучения. В первую очередь на рассмотрение выдвигаются претенденты с опытом военной службы (в авиационных частях, подразделениях спецназа и разведки), а также операторы беспилотников, авиамоделисты и специалисты в областях IT, электроники и радиотехники.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что набор в войска беспилотных систем идет по всей стране — на должности операторов БПЛА, инженеров и техников. После отбора кандидатов направляют в учебные центры, где они проходят обязательный курс подготовки и заключают контракт сроком от одного года с предусмотренными выплатами.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше