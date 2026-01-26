Уборщице в РТ, подвергшейся нападению школьника, выплатят 500 тысяч

По его информации, состояние пострадавшей стабильное, ее жизни ничего не угрожает. Напомним, утром 22 января ученик 7-го класса лицея № 37 в Нижнекамске пронес в школу нож и ранил технического работника, а затем выстрелил из сигнального устройства и сам получил травмы. Подростка задержали бойцы Росгвардии, и он в настоящее время находится в больнице. К счастью, обошлось без жертв. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности, а также выясняет мотивы нападения.