Уборщице в РТ, подвергшейся нападению школьника, выплатят 500 тысяч

Уборщице нижнекамского лицея № 37 Алсу Анасовой, получившей ранения в результате нападения школьника, будет выплачено 500 тысяч рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.
«Алсу Анасовой удалось отвлечь внимание нападавшего, что, безусловно, помогло избежать более серьезных последствий. Мы приняли решение о выделении ей материального поощрения в размере 500 тысяч рублей», — цитирует Беляева «Бизнес Онлайн».
По его информации, состояние пострадавшей стабильное, ее жизни ничего не угрожает. Напомним, утром 22 января ученик 7-го класса лицея № 37 в Нижнекамске пронес в школу нож и ранил технического работника, а затем выстрелил из сигнального устройства и сам получил травмы. Подростка задержали бойцы Росгвардии, и он в настоящее время находится в больнице. К счастью, обошлось без жертв. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности, а также выясняет мотивы нападения.