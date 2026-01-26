Британец рассказал, как нашел тело ребенка, принесенного в жертву колдунами

Житель Лондона, Эйдан Минтер, впервые рассказал, как 20 лет назад нашел в реке под Тауэрским мостом тело 5-летнего мальчика без головы и конечностей, которого, предположительно, принесли в жертву во время ритуала, материал из The Sun перевел aif.ru.
По его словам, он шел на рабочую встречу, как увидел в воде яркую ткань, присмотревшись, мужчина понял — это останки ребенка в оранжевых женских шортах.
«По мере того как он приближался, я заметил, что на нем что-то надето — это были шорты. Я уже подумал, что это манекен портного, потому что там было углубление. Тогда я понял, что это не манекен, а торс маленького мальчика или юноши», — поделился мужчина.
Он сразу позвонил в экстренные службы, они извлекли тело и начали расследование. Выяснилось, что ребенок родом из Нигерии, ему 5 лет, скорее всего, его продали, в Великобритании он стал жертвой ритуального убийства.
Однако до сих пор правоохранители не смогли раскрыть преступление.
«В настоящее время это дело находится в ведении нашей группы по расследованию нераскрытых убийств, которая занимается нераскрытыми убийствами, совершёнными в недавнем прошлом. Это активное расследование, которое регулярно пересматривается, но группа не получила никакой значимой новой информации», — заявили в столичной полиции.
По словам Минтера, у него после обнаружения трупа развилось посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). За несколько месяцев до находки у него родился ребенок, поэтому смерть маленького мальчика стала для него «спусковым крючком».
Мужчина надеется, что современные технологии, в том числе искусственный интеллект (ИИ), помогут раскрыть преступление, чтобы силовики смогли найти и наказать виновных.
