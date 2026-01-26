Что осталось на пике? Когда альпинисты поднимутся к месту гибели Наговициной

Наталья Наговицина, за чьей судьбой следил весь мир, была признана пропавшей без вести 27 августа 2025 года. И хотя судьба альпинистки понятна, у общественности остаётся ещё много вопросов, ответы на которые можно получить только при восхождении на пик Победы. Планируется ли эвакуация тела Натальи, и когда на Тянь-Шане начнётся новый сезон — в материале сайта perm.aif.ru.
Смертельная высота.
В августе 2025 года Наталья в составе группы начала восхождение на пик Победы — один из самых сложных семитысячников. В паре с Романом Мокринским спортсменка достигла вершины, но при спуске они сорвались на гребне. Наталья сломала ногу и не смогла продолжить движение. Так женщина оказалась одна в палатке на высоте 7000 метров.
С «земли» неоднократно предпринимались попытки добраться до Наговициной, но сложные метеоусловия не дали этого сделать. Информацию о состоянии спортсменки передавал только дрон, который 19 августа снял женщину живой и бодрой. Уже тогда все говорили о чуде, потому что высота большее 3000 метров — смертельна.
27 августа власти Кыргызстана официально признали Наталью Наговициной пропавшей без вести и завершили все спасработы на горе. 2 сентября в небо в последний раз поднялся дрон. Он кружил вокруг палатки спортсменки около 10 минут, но так и не зафиксировал никакого движения.
Сомнений в том, что Наталья Наговицина погибла на пике Победы нет ни у кого. Но до сих пор открытыми остаются вопросы: пыталась ли женщина спуститься самостоятельно, оставила ли она послание, и как проживала свои последние дни.
«Попробуют на вертолёте».
Пик Победы — очень сложная гора. И на восхождение у спортсменов есть лишь пара недель в начале августа, когда погода становится чуть более предсказуемой. Но известны случаи, когда альпинисты поднимались на пик даже зимой. Поэтому попытки подняться к палатке Наталье могут начаться уже весной.
Как рассказал сайту perm.aif.ru первый вице-президент Федерации скалолазания России Евгений Чернышёв, официальной эвакуации тела Натальи Наговициной с пика Победы пока не планируется.
«На данный момент эвакуация не планируется. Хотя нельзя исключать варианта, что это произойдёт. Возможно, будет предпринята попытка подняться на вертолёте», — поделился мнением Евгений Чернышёв.
Также эксперт отмечает, что высотные эвакуационные работы очень опасны и зачастую приводят к новым жертвам. Поэтому обычно этим занимаются не профессиональные спасатели, а обычные альпинисты по собственному желанию.
«В сообществе существуют жаркие споры насчёт эвакуации с таких высот. Во-первых, это сложно, во-вторых, есть масса случаев, когда при попытке эвакуации тела гибли пытающиеся. Поэтому одни настойчиво просят так не делать, другие иногда всё-таки пытаются», — объяснил Евгений Чернышёв сайту perm.aif.ru.
Верила, что спасут.
На данный момент известно, что как минимум до 19 августа Наталья была в сознании и довольно активна. Когда же появилось видео от 2 сентября, многие пользователи предположили, что спортсменки нет в палатке и она ушла. Эксперты также подтвердили возможность такого варианта, но считают, что альпинистка скорее всего сорвалась при спуске и всё равно бы погибла.
Близкие же Натальи считают, что она до последнего верила, что её спасут, так как уже попадала в неприятные ситуации в горах (незадолго до восхождения альпинистка ломала ногу на высоте). А увидев дрон, была уверена, что работы ведутся и скоро ей помогут. Возможно, поэтому она не пыталась спуститься самостоятельно.
Также друг Наговициной высказал мнение, что она могла оставить записку или вести видеодневник, в котором рассказала о происходящем. И если эвакуация тела может оказаться невозможной, сомнений в том, что в 2026 году альпинисты вновь пойдут на гору и будут проходить мимо палатки Натальи, нет.