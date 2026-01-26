Что осталось на пике? Когда альпинисты поднимутся к месту гибели Наговициной

На данный момент известно, что как минимум до 19 августа Наталья была в сознании и довольно активна. Когда же появилось видео от 2 сентября, многие пользователи предположили, что спортсменки нет в палатке и она ушла. Эксперты также подтвердили возможность такого варианта, но считают, что альпинистка скорее всего сорвалась при спуске и всё равно бы погибла.