SHOT: в США задержали двух россиянок за случайный въезд на военную базу

Как пишет SHOT со ссылкой на проживающих в США россиян, подобные инциденты на базе Кэмп-Пендлтон происходят регулярно. Граница объекта не всегда четко обозначена, а основной КПП находится в глубине территории. Из-за этого доверяющих навигатору туристов часто задерживает охрана военного объекта.