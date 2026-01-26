SHOT: в США задержали двух россиянок за случайный въезд на военную базу

Две жительницы Самары были задержаны в Калифорнии после того, как по ошибке заехали на территорию базы морской пехоты США Кэмп-Пендлтон. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации канала, подруги путешествовали на автомобиле и искали ближайший ресторан McDonald’s. Навигатор проложил кратчайший путь, который вел через территорию военного объекта. Девушки беспрепятственно проехали вглубь базы и оказались на стоянке боевой техники, где их немедленно задержали военные.
Россиянки находятся под стражей уже трое суток, их автомобиль отправлен на штрафстоянку. За нарушение режима охраняемого объекта задержанным может грозить до шести месяцев тюремного заключения. В настоящее время друзья девушек собирают средства на оплату услуг адвокатов.
Как пишет SHOT со ссылкой на проживающих в США россиян, подобные инциденты на базе Кэмп-Пендлтон происходят регулярно. Граница объекта не всегда четко обозначена, а основной КПП находится в глубине территории. Из-за этого доверяющих навигатору туристов часто задерживает охрана военного объекта.