Стало известно, на каком месте Россия среди мощнейших армий в мире

ВС РФ заняли второе место среди сильнейших армий в мире.
Россия занимает второе место в мире среди мощнейших армий в мире. Это следует из данных рейтинга военной мощи Global Firepower 2026 года.
«По состоянию на 2026 год Россия занимает второе место из 145 стран», — говорится на сайте рейтинга. Первую строчку заняли США. Однако в штатах неоднократно признавали, что ядерный арсенал РФ является самым сильным в мире. Об этом заявляли как журналисты, так и официальные источники. Так, в январе Пентагон опубликовал документ, где обозначил это и подчеркнул, что ядерная мощь постоянно модернизируется.
В 2024 году в США назвали российские танки Т-72 одними из лучших в мире, отметив, что старые модели этих бронированных боевых машин по-прежнему играют ключевую роль на поле боя. В рейтинг тогда также попали американский M1 Abrams, израильский Merkava V, французский Leclerc XL и немецкий Leopard II, пишет 360.ru.