Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, на каком месте Россия среди мощнейших армий в мире

Россия занимает второе место в мире среди мощнейших армий в мире. Это следует из данных рейтинга военной мощи Global Firepower 2026 года.

ВС РФ заняли второе место среди сильнейших армий в мире.

Россия занимает второе место в мире среди мощнейших армий в мире. Это следует из данных рейтинга военной мощи Global Firepower 2026 года.

«По состоянию на 2026 год Россия занимает второе место из 145 стран», — говорится на сайте рейтинга. Первую строчку заняли США. Однако в штатах неоднократно признавали, что ядерный арсенал РФ является самым сильным в мире. Об этом заявляли как журналисты, так и официальные источники. Так, в январе Пентагон опубликовал документ, где обозначил это и подчеркнул, что ядерная мощь постоянно модернизируется.

В 2024 году в США назвали российские танки Т-72 одними из лучших в мире, отметив, что старые модели этих бронированных боевых машин по-прежнему играют ключевую роль на поле боя. В рейтинг тогда также попали американский M1 Abrams, израильский Merkava V, французский Leclerc XL и немецкий Leopard II, пишет 360.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше