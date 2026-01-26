Стало известно, на каком месте Россия среди мощнейших армий в мире

«По состоянию на 2026 год Россия занимает второе место из 145 стран», — говорится на сайте рейтинга. Первую строчку заняли США. Однако в штатах неоднократно признавали, что ядерный арсенал РФ является самым сильным в мире. Об этом заявляли как журналисты, так и официальные источники. Так, в январе Пентагон опубликовал документ, где обозначил это и подчеркнул, что ядерная мощь постоянно модернизируется.