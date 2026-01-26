В Иркутской области потушили 18 пожаров за сутки

За минувшие сутки, 25 января, в Иркутской области не произошло ни одной чрезвычайной ситуации. Не было происшествий на воде. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, продолжают действовать 38 ледовых переправ, новых не открывали. Спасатели выезжали на 18 пожаров и два ДТП для устранения последствий. На туристических маршрутах зарегистрированных групп не было.