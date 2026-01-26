В Иркутской области потушили 18 пожаров за сутки

За минувшие сутки, 25 января, в Иркутской области не произошло ни одной чрезвычайной ситуации. Не было происшествий на воде. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, продолжают действовать 38 ледовых переправ, новых не открывали. Спасатели выезжали на 18 пожаров и два ДТП для устранения последствий. На туристических маршрутах зарегистрированных групп не было.
В городе Вихоревка на улице Бича загорелась квартира в двухквартирном доме. ГУ МЧС по Иркутской области.
— Однако утром 26 января произошел пожар в Братском районе. В городе Вихоревка на улице Бича загорелась квартира в двухквартирном доме. 32-летний жилец проснулся от запаха дыма, разбудил родителей, и они успели выйти на улицу. Сам мужчина попытался потушить огонь самостоятельно, из-за чего отравился угарным газом. Его госпитализировали в больницу, — рассказывают в ведомстве.
Пожар на площади девять квадратных метров тушили девять спасателей. По предварительной версии дознавателей, причиной стала неисправность электропроводки. МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности: следить за состоянием проводки, не перегружать сеть, выключать электроприборы на ночь и устанавливать в домах пожарные извещатели.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии автомобиль провалился под лед Байкала, водитель погиб.