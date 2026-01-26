Ричмонд
Пьяный водитель без прав сбил трех пешеходов в Забайкалье

В Чите пьяный водитель без прав сбил троих пешеходов, среди которых был ребёнок.

Источник: Аргументы и факты

В Чите пьяный водитель без прав сбил троих пешеходов, среди которых был ребёнок, сообщает Госавтоинспекция Забайкальского края в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 25 января на Промышленной улице.

«27-летний водитель автомашины Toyota Vista, не имеющий права управления транспортными средствами, в состоянии алкогольного опьянения наехал на трех пешеходов. В результате ДТП с различными травмами госпитализирована 58-летняя пешеход, 8-летнему мальчику оказана медицинская помощь, он получил ушибы», — следует из публикации.

В настоящее время полиция расследует происшествие, а в отношении водителя начато административное производство.

Ранее стало известно о дорожно-транспортирном происшествии на трассе в Приморском крае, которое привело к гибели трёх человек.