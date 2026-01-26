Пьяный водитель без прав сбил трех пешеходов в Забайкалье

«27-летний водитель автомашины Toyota Vista, не имеющий права управления транспортными средствами, в состоянии алкогольного опьянения наехал на трех пешеходов. В результате ДТП с различными травмами госпитализирована 58-летняя пешеход, 8-летнему мальчику оказана медицинская помощь, он получил ушибы», — следует из публикации.