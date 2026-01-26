Льготникам Башкирии могут разрешить самим искать землю

В Башкирии могут изменить порядок предоставления бесплатных земельных участков для льготных категорий граждан. Курултай принял в первом чтении поправки в закон о земельных отношениях, которые позволят людям из очереди самостоятельно находить и образовывать наделы.
Согласно поправкам, у граждан, имеющих право на бесплатный участок, появится возможность выбрать землю, которая соответствует их пожеланиям. При этом нужно будет соблюсти несколько условий: земля должна находиться в границах населенного пункта, в зоне под индивидуальное жилищное строительство и соответствовать всем градостроительным нормам.
После выбора участка льготнику нужно будет подать заявление на его предварительное согласование в Министерство земельного имущества или в местную администрацию. Положительное решение по этому заявлению станет основанием для бесплатного выделения земли.
В парламенте подчеркнули, что самостоятельный поиск — это право, а не обязанность. Принцип очереди и альтернативная денежная компенсация сохранятся. Ожидается, что новый подход позволит ускорить движение очереди.
По данным на 1 января 2026 года, в списке ожидающих бесплатный участок в Башкирии состоят более 16 тысяч человек. Большинство из них — многодетные семьи (более 10,4 тысячи), также в очереди стоят нуждающиеся в жилье, участники СВО, молодые семьи и бюджетники. Около 80% очередников — жители Уфы и Уфимской агломерации.
