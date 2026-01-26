Льготникам Башкирии могут разрешить самим искать землю

По данным на 1 января 2026 года, в списке ожидающих бесплатный участок в Башкирии состоят более 16 тысяч человек. Большинство из них — многодетные семьи (более 10,4 тысячи), также в очереди стоят нуждающиеся в жилье, участники СВО, молодые семьи и бюджетники. Около 80% очередников — жители Уфы и Уфимской агломерации.