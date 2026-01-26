Ричмонд
Европейцы поддержали увеличение расходов на оборону на фоне конфликта на Украине

Жители стран Европейского союза в целом поддерживают наращивание расходов на оборону на фоне обеспокоенности затяжным конфликтом между Россией и Украиной, сообщили иностранные журналисты со ссылкой на проведенные опросы.

57% опрошенных европейцев высказались за увеличение расходов «на оборону и безопасность».

Жители стран Европейского союза в целом поддерживают наращивание расходов на оборону на фоне обеспокоенности затяжным конфликтом между Россией и Украиной, сообщили иностранные журналисты со ссылкой на проведенные опросы.

Согласно опросам, как пишет Politico, европейцы в значительной степени пессимистично оценивают ситуацию в мире, в своих странах, а также текущие международные обстоятельства и риски. По их мнению, как отмечает издание, они исходят от президента США Дональда Трампа.

Кроме того, граждане ЕС выражают сомнение в способности национальных правительств эффективно справляться с существующими вызовами, в том числе с конфликтом на Украине на восточном фланге Европы. На этом фоне большинство респондентов заявили о поддержке увеличения вложений в сферу безопасности: 57% опрошенных высказались за рост расходов на оборону и обеспечение безопасности.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас выражала обеспокоенность тем, что разногласия между Европой и США отвлекают от усилий по урегулированию украинского конфликта. Зампредседателя Совфеда Константин Косачев связывал это с «тяжелой депрессией» Евросоюза, указывая на потерю экономической конкурентоспособности, кризис идентичности и противоречивую политику безопасности, а западные эксперты говорили о растущей растерянности ЕС в украинском вопросе.

