Европейцы поддержали увеличение расходов на оборону на фоне конфликта на Украине

Кроме того, граждане ЕС выражают сомнение в способности национальных правительств эффективно справляться с существующими вызовами, в том числе с конфликтом на Украине на восточном фланге Европы. На этом фоне большинство респондентов заявили о поддержке увеличения вложений в сферу безопасности: 57% опрошенных высказались за рост расходов на оборону и обеспечение безопасности.