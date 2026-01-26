Ричмонд
Трагедия в Райгороде: 85-летняя женщина заживо сгорела под Волгоградом

Сообщение о пожаре в Светлоярском районе поступило на пульт пожарно-спасательной службы в воскресенье, 25 января, в 19:00.

Источник: ГУ МЧС по Волгоградской области

Пожилая жительница села Райгород погибла накануне в пожаре, вспыхнувшем в частном доме.

По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, огонь по неизвестной пока причине разгорелся около семи вечера в воскресенье, 25 января.

«Сообщение о пожаре в Светлоярском районе поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 19:00. Когда подразделения 55-й пожарно-спасательной части прибыли на место, в доме площадью 72 квадратных метра горели домашние вещи», — уточняют в пресс-службе ведомства.

Пламя охватило 12 квадратных метров. Чтобы его потушить, огнеборцам понадобилось более 40 минут: с огнем они справились в 19:47. На месте пожара было найдено тело 85-летней женщины.

Ранее пять человек спасли на пожаре волгоградские огнеборцы.