Трагедия в Райгороде: 85-летняя женщина заживо сгорела под Волгоградом

«Сообщение о пожаре в Светлоярском районе поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 19:00. Когда подразделения 55-й пожарно-спасательной части прибыли на место, в доме площадью 72 квадратных метра горели домашние вещи», — уточняют в пресс-службе ведомства.