Трагедия в Райгороде: 85-летняя женщина заживо сгорела под Волгоградом

Пожилая жительница села Райгород погибла накануне в пожаре, вспыхнувшем в частном доме.
По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, огонь по неизвестной пока причине разгорелся около семи вечера в воскресенье, 25 января.
«Сообщение о пожаре в Светлоярском районе поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 19:00. Когда подразделения 55-й пожарно-спасательной части прибыли на место, в доме площадью 72 квадратных метра горели домашние вещи», — уточняют в пресс-службе ведомства.
Пламя охватило 12 квадратных метров. Чтобы его потушить, огнеборцам понадобилось более 40 минут: с огнем они справились в 19:47. На месте пожара было найдено тело 85-летней женщины.
Ранее пять человек спасли на пожаре волгоградские огнеборцы.