Уборщице, остановившей подростка с ножом в Нижнекамске, выплатят полмиллиона рублей

Уборщице, которой удалось остановить подростка с ножом в лицее Нижнекамска, выплатят в качестве вознаграждения полмиллиона рублей. Об этом в понедельник, 26 января, сообщил глава города Радмир Беляев в ходе совещания, трансляция которого велась в Сети.
По его словам, на данный момент состояние пострадавшей стабильное, ее жизни ничего не угрожает. Представители властей Нижнекамска навестили ее в больнице.
— Благодаря ей было отвлечено внимание нападавшего, что спасло от более серьезных последствий. Нами принято решение о выделении материального поощрения Алсу Анасовой в размере 500 тысяч рублей, — добавил он.
Подросток напал на школу 22 января. Он ранил женщину ножом. Пострадавшая выжила. Школьник также выстрелил из пускового устройства «Сигнал охотника». Силовики задержали мальчика. Впоследствии его доставили в больницу.
Семья подростка, который напал с ножом на уборщицу в лицее Нижнекамска, не состояла на учете. Уполномоченный по правам ребенка взял ситуацию на контроль.