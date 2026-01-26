Уборщице, остановившей подростка с ножом в Нижнекамске, выплатят полмиллиона рублей

Уборщице, которой удалось остановить подростка с ножом в лицее Нижнекамска, выплатят в качестве вознаграждения полмиллиона рублей. Об этом в понедельник, 26 января, сообщил глава города Радмир Беляев в ходе совещания, трансляция которого велась в Сети.