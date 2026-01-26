Два фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО скрылись после задержания

От следствия скрылись два фигуранта дела о хищении средств у бойцов специальной военной операции в аэропорту Шереметьево. Подозреваемые сбежали после задержания в 2024 году. Об этом в понедельник, 26 января, сообщил информированный источник.
— Скрылись после того, как в ноябре 2024 года задержали первых фигурантов-таксистов, — передает слова источника РИА Новости.
По его словам, подозреваемые ознакомились с протоколами допросов свидетелей и сбежали.
Ранее стало известно, что в рамках расследования дела арестовали 38 человек. Организованное преступное сообщество создал москвич Владимир Бардин. Участники ОПГ обманывали военнослужащих, следовавших через аэропорт Шереметьево. Таксисты намеренно завышали цены на поездки. Кроме того, в состав банды входили женщины. Они просили бойцов материально им помочь, ссылаясь на якобы критическое финансовое положение. «Вечерняя Москва» в отдельном материале рассказала об обмане военнослужащих.