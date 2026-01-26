Два фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО скрылись после задержания

Ранее стало известно, что в рамках расследования дела арестовали 38 человек. Организованное преступное сообщество создал москвич Владимир Бардин. Участники ОПГ обманывали военнослужащих, следовавших через аэропорт Шереметьево. Таксисты намеренно завышали цены на поездки. Кроме того, в состав банды входили женщины. Они просили бойцов материально им помочь, ссылаясь на якобы критическое финансовое положение. «Вечерняя Москва» в отдельном материале рассказала об обмане военнослужащих.