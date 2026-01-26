Около 20 автомобилей попали в массовое ДТП на трассе Краснодар — Горячий Ключ из-за гололёда

На трассе Краснодар — Горячий Ключ произошла массовая авария с участием порядка 20 автомобилей. ДТП случилось на участке трассы М-4 в районе хутора Молькино. Причиной стала сильная гололедица. Движение на этом участке трассы оказалось серьёзно затруднено из-за происшествия.
По данным Госавтоинспекции Краснодарского края, произошло порядка 8 столкновений машин. Со слов очевидцев, водители не могли вовремя затормозить и один за другим врезались в машины, остановившиеся впереди. Один из участников аварии попытался уйти от столкновения, но в итоге врезался в отбойник.
Сложная дорожная обстановка в крае связана с дождем и мокрым снегом, которые прошли на Кубани с 23 по 25 января. Из-за непогоды на дорогах образовалась ледяная корка. Наиболее тяжёлая ситуация наблюдается в Тимашевске, где толщина льда достигла 30 мм — это выше критического уровня, при котором обледенение считается опасным. Аналогичные явления отмечены в Тихорецке и Каневской — 16 и 13 мм льда соответственно. В других населённых пунктах края толщина ледяной корки варьировалась от 1 до 8 мм.
Накануне ДТП на скользкой дороге произошло и в Каневском районе. На трассе Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская водитель большегруза не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. Мужчина не пострадал.