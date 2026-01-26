Около 20 автомобилей попали в массовое ДТП на трассе Краснодар — Горячий Ключ из-за гололёда

Сложная дорожная обстановка в крае связана с дождем и мокрым снегом, которые прошли на Кубани с 23 по 25 января. Из-за непогоды на дорогах образовалась ледяная корка. Наиболее тяжёлая ситуация наблюдается в Тимашевске, где толщина льда достигла 30 мм — это выше критического уровня, при котором обледенение считается опасным. Аналогичные явления отмечены в Тихорецке и Каневской — 16 и 13 мм льда соответственно. В других населённых пунктах края толщина ледяной корки варьировалась от 1 до 8 мм.