Временный лидер Венесуэлы призвала США отстать от страны

В то же время администрация президента США Дональда Трампа уже начала продажу венесуэльской нефти на мировом рынке. По данным Минэнерго, соответствующие операции проводятся в интересах Штатов, самой Венесуэлы, а также союзников Вашингтона. Кроме того, Трамп заявил, что в ходе задержания венесуэльских танкеров была взята под контроль и вся находившаяся на них нефть. Подробнее — в материале URA.RU.