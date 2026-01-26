Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона».
Временный лидер Венесуэлы Делси Родригес призвала политиков страны отказаться от опоры на «иностранные принципы» и сосредоточиться на внутреннем диалоге для выхода из затяжного кризиса. Об этом она заявила в обращении к работникам нефтяной отрасли на нефтеперерабатывающем заводе в Пуэрто-ла-Крус.
«Хватит приказов Вашингтона по политике в Венесуэле; именно венесуэльская политика разрешает наши разногласия и внутренние конфликты», — передает Ultimas Noticias заявление Родригес. По ее словам, политические силы Каракаса должны сами определять пути урегулирования конфликтов, не ориентируясь на внешние центры влияния.
Временный глава страны призвала к консолидации всех легальных политических сил, включая оппозицию, вокруг идеи «мирного диалога без посредников». Она подчеркнула, что внутренние переговоры должны стать основным форматом для обсуждения экономической ситуации, санкционного давления и последствий военной операции США, в рамках которой 3 января были задержаны ее предшественник Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес.
Ранее Родригес заявила, что американские военные в ходе операции по задержанию Мадуро угрожали убить президента страны и ее саму. Изначально участникам встречи сообщили о якобы произошедшей гибели Мадуро и первой леди. Родригес утверждает, что в тот момент заявила о готовности разделить судьбу президента. Позднее стало известно, что президентская чета находится в заложниках у американских военных.
В то же время администрация президента США Дональда Трампа уже начала продажу венесуэльской нефти на мировом рынке. По данным Минэнерго, соответствующие операции проводятся в интересах Штатов, самой Венесуэлы, а также союзников Вашингтона. Кроме того, Трамп заявил, что в ходе задержания венесуэльских танкеров была взята под контроль и вся находившаяся на них нефть. Подробнее — в материале URA.RU.