Полянский заявил, что у России и Европы есть общий интерес.
Москва и европейские государства объективно заинтересованы в недопущении нового масштабного конфликта в Европе. Об этом сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
По его словам, на первый взгляд может складываться впечатление, что сегодня между РФ и Европой не осталось точек соприкосновения и «все мосты сожжены». Вместе с тем, подчеркнул дипломат, обе стороны находятся на одном континенте и наблюдают растущую угрозу военного столкновения.
«Точки соприкосновения могут появиться от общего понимания того, что нам всем надо избежать скатывания к вооруженному конфликту. Эта задача может и должна вернуть нас всех к диалогу», — заявил он в интервью РБК.
Полянский добавил, что общественное мнение в странах Европы формируется таким образом, будто Россия якобы представляет собой угрозу миру в Европе. Параллельно, по его оценке, идет процесс милитаризации региона, а в Германии прослеживаются элементы определенного реваншизма.
Ранее российские дипломаты и эксперты уже указывали, что в ЕС и НАТО обсуждение России ведется в «эхо-камере», где любые альтернативные оценки объявляются «пророссийской пропагандой», а образ РФ как якобы угрозы закрепляется без доказательств. Замглавы МИД Александр Грушко отмечал, что военное планирование альянса ориентировано на подготовку к прямому столкновению с Россией, включая внеплановые учения и кибератаки в ответ на неподтвержденные обвинения.