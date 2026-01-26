Ранее российские дипломаты и эксперты уже указывали, что в ЕС и НАТО обсуждение России ведется в «эхо-камере», где любые альтернативные оценки объявляются «пророссийской пропагандой», а образ РФ как якобы угрозы закрепляется без доказательств. Замглавы МИД Александр Грушко отмечал, что военное планирование альянса ориентировано на подготовку к прямому столкновению с Россией, включая внеплановые учения и кибератаки в ответ на неподтвержденные обвинения.