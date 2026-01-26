Вова Беспредел из банды Цапков снова попросился на СВО и получил отказ

Осужденного пожизненно Владимира Алексеева, известного как Вова Беспредел и проходящего по делу банды Цапков, этапировали из одной колонии для пожизненно осужденных в другую. Как сообщает телеграм-канал Shot, перед переводом он повторно пытался добиться отправки в зону СВО, но ему отказали.