На трассе М-4 «Дон» столкнулись 20 автомобилей

МВД Кубани предупреждает об ограничении движения на М-4 «Дон» из-за серии ДТП. В районе Молькино столкнулись около 20 транспортных средств. На месте работают экстренные службы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Утром в Краснодарском крае на федеральной трассе М-4 «Дон» произошла серия дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, в районе поселка Молькино на участке с 1362-го по 1365-й километр трассы произошло около восьми столкновений. В общей сложности повреждено порядка 20 автомобилей, один человек пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и представители дорожных служб. Движение на данном участке затруднено и осуществляется только по одной полосе.

Из-за сложной ситуации на дороге полиция Кубани призывает водителей соблюдать осторожность или по возможности воздержаться от поездок.