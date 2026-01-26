На трассе М-4 «Дон» столкнулись 20 автомобилей

Утром в Краснодарском крае на федеральной трассе М-4 «Дон» произошла серия дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По предварительным данным, в районе поселка Молькино на участке с 1362-го по 1365-й километр трассы произошло около восьми столкновений. В общей сложности повреждено порядка 20 автомобилей, один человек пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и представители дорожных служб. Движение на данном участке затруднено и осуществляется только по одной полосе.
Из-за сложной ситуации на дороге полиция Кубани призывает водителей соблюдать осторожность или по возможности воздержаться от поездок.