Пьяный мужчина 60 раз ударил ножом своего знакомого на юго-востоке Москвы

Пьяный мужчина жестоко убил своего знакомого в квартире дома на улице Шумилова в Москве. Он 60 раз ударил потерпевшего ножом. Об этом в понедельник, 26 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.
— По версии следствия, в ночь с 25 на 26 января 2026 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Шумилова в городе Москве, вступил в конфликт со своим знакомым, в ходе которого нанес ему не менее 60 ножевых ранений, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Потерпевший скончался до прибытия врачей. Подозреваемого оперативно задержали. Правоохранители осмотрели место, где произошла трагедия, и назначили проведение экспертиз.
Ранее житель Москвы зарезал знакомого на северо-западе города. Инцидент произошел в квартире дома на улице Маршала Бирюзова. Мужчина пять раз ударил потерпевшего ножом. Он пошел на преступление из личной неприязни к знакомому. Подозреваемого поймали и позднее заключили под стражу.