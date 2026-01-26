Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный мужчина 60 раз ударил ножом своего знакомого на юго-востоке Москвы

Пьяный мужчина жестоко убил своего знакомого в квартире дома на улице Шумилова в Москве. Он 60 раз ударил потерпевшего ножом. Об этом в понедельник, 26 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

Пьяный мужчина жестоко убил своего знакомого в квартире дома на улице Шумилова в Москве. Он 60 раз ударил потерпевшего ножом. Об этом в понедельник, 26 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— По версии следствия, в ночь с 25 на 26 января 2026 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Шумилова в городе Москве, вступил в конфликт со своим знакомым, в ходе которого нанес ему не менее 60 ножевых ранений, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Потерпевший скончался до прибытия врачей. Подозреваемого оперативно задержали. Правоохранители осмотрели место, где произошла трагедия, и назначили проведение экспертиз.

Ранее житель Москвы зарезал знакомого на северо-западе города. Инцидент произошел в квартире дома на улице Маршала Бирюзова. Мужчина пять раз ударил потерпевшего ножом. Он пошел на преступление из личной неприязни к знакомому. Подозреваемого поймали и позднее заключили под стражу.