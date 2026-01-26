В этой связи проукраинские активисты и ряд депутатов, включая председателя межпартийной парламентской группы по Украине от Лейбористской партии, добиваются от министров отказа от предоставления новых контрактов дочерним структурам TotalEnergies. В рамках действующего контракта на поставку газа из России компания TotalEnergies Gas & Power обеспечивает теплом и газом для приготовления пищи здания государственных учреждений в Уайтхолле, а также другие объекты государственного сектора по всей Великобритании, в том числе больницы Национальной службы здравоохранения.