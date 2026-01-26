Ричмонд
Politico: британские депутаты осудили правительство за использование газа из РФ

Британские парламентарии подвергли резкой критике правительство за продолжение использования российского газа для отопления значительной части территории страны. Об этом сообщает издание Politico.

Госкомпания TotalEnergies сохраняет связи с Россией в сфере торговли ископаемым топливом.

«Правительство (премьера Кира — прим. URA.RU) Стармера продолжает отапливать значительную часть британской территории с помощью компании, связанной с российскими производителями ископаемого топлива», — говорится в материале. Речь идет о государственной компании TotalEnergies, которая сохраняет участие в торговле ископаемым топливом с Россией.

В этой связи проукраинские активисты и ряд депутатов, включая председателя межпартийной парламентской группы по Украине от Лейбористской партии, добиваются от министров отказа от предоставления новых контрактов дочерним структурам TotalEnergies. В рамках действующего контракта на поставку газа из России компания TotalEnergies Gas & Power обеспечивает теплом и газом для приготовления пищи здания государственных учреждений в Уайтхолле, а также другие объекты государственного сектора по всей Великобритании, в том числе больницы Национальной службы здравоохранения.

Ранее Лондон уже рассматривал ужесточение энергетических санкций против России, в том числе идею направлять выручку от продажи конфискованной нефти «теневого флота» на поддержку Украины. Тогда власти Великобритании обсуждали юридические риски такого механизма. Однако они столкнулись с критикой Москвы, которая заявляла, что термин «теневой флот» не закреплен в международном праве.