Госкомпания TotalEnergies сохраняет связи с Россией в сфере торговли ископаемым топливом.
Британские парламентарии подвергли резкой критике правительство за продолжение использования российского газа для отопления значительной части территории страны. Об этом сообщает издание Politico.
«Правительство (премьера Кира — прим. URA.RU) Стармера продолжает отапливать значительную часть британской территории с помощью компании, связанной с российскими производителями ископаемого топлива», — говорится в материале. Речь идет о государственной компании TotalEnergies, которая сохраняет участие в торговле ископаемым топливом с Россией.
В этой связи проукраинские активисты и ряд депутатов, включая председателя межпартийной парламентской группы по Украине от Лейбористской партии, добиваются от министров отказа от предоставления новых контрактов дочерним структурам TotalEnergies. В рамках действующего контракта на поставку газа из России компания TotalEnergies Gas & Power обеспечивает теплом и газом для приготовления пищи здания государственных учреждений в Уайтхолле, а также другие объекты государственного сектора по всей Великобритании, в том числе больницы Национальной службы здравоохранения.
Ранее Лондон уже рассматривал ужесточение энергетических санкций против России, в том числе идею направлять выручку от продажи конфискованной нефти «теневого флота» на поддержку Украины. Тогда власти Великобритании обсуждали юридические риски такого механизма. Однако они столкнулись с критикой Москвы, которая заявляла, что термин «теневой флот» не закреплен в международном праве.