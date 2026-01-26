Politico: ряд европейских стран обеспокоены возможным вступлением Украины в ЕС

Несколько европейских стран раскритиковали план по вступлению Украины в ЕС.
Некоторые страны Евросоюза выступили против ускоренного вступления Украины в ЕС к 2027 году, предусмотренного новой дорожной картой финансирования Киева. Об этом сообщают европейские дипломаты, знакомые с обсуждениями на уровне лидеров стран сообщества.
«После этого не было особого обсуждения, но ряд лидеров выразил обеспокоенность по поводу вступления [Украины] в ЕС», — передает Politico слова анонимного чиновника. Некоторые лидеры предупредили о риске «непредвиденных осложнений для сообщества», если план восстановления Украины и ее вступление в ЕС будут формально увязаны.
По словам одного из дипломатов, возражения прозвучали «от пары стран», поскольку подобная схема ранее не обсуждалась на межгосударственном уровне в Евросоюзе. Один из участников переговоров указал, что вопрос о присоединении должен решаться исходя из заслуг и выполнения критериев кандидата. Другой напомнил о «давнем принципиальном возражении против дальнейшего расширения» ЕС со стороны одной из стран-членов. Конкретные государства не называются.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам стран Европы план финансирования Украины. Согласно этому документу, предполагается выделить Киеву 800 миллиардов долларов в течение 10 лет, а также ускорить процесса принятия Украины в Евросоюз с ориентиром на 2027 год.
При этом венгерские власти неоднократно подчеркивали, что выступают против принятия Украины в ЕС, указывая, что такой шаг, по их мнению, может подорвать экономику части света и привести к риску прямого военного столкновения между Европой и Россией. Кроме того, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что страна не допустит отправки европейских войск на Украину.