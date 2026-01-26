Житель Башкирии забил мужчину до смерти из-за долга в 50 тысяч рублей

В Салавате суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в убийстве знакомого из-за денежных разногласий. Конфликт, который произошел в апреле прошлого года, завершился гибелью человека и крупной кражей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Как установлено в суде, мужчина пришел в гости к своему знакомому, который был должен ему 50 тысяч рублей. Во время пьяного застолья мирный разговор о возврате денег перерос в жестокую драку. Гость нанес своему должнику не менее 12 ударов ногами и кулаками по голове и животу. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
После этого убийца не остановился. Он похитил из квартиры два сотовых телефона, музыкальную колонку и телевизор, которые затем продал или подарил.
Суд учел тяжесть преступления и назначил подсудимому наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. С осужденного также взыскали более 1,1 миллиона рублей в качестве материального ущерба и компенсации морального вреда в пользу матери убитого.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.