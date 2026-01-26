Житель Башкирии забил мужчину до смерти из-за долга в 50 тысяч рублей

Как установлено в суде, мужчина пришел в гости к своему знакомому, который был должен ему 50 тысяч рублей. Во время пьяного застолья мирный разговор о возврате денег перерос в жестокую драку. Гость нанес своему должнику не менее 12 ударов ногами и кулаками по голове и животу. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.