В Новосибирской области двое мужчин пытались выманить у пенсионерки более 1 млн рублей

По данным следствия, в январе 2026 года двое мужчин, выдавая себя за сотрудников Пенсионного фонда РФ и следователей, попытались убедить 85-летнюю местную жительницу передать им более 1 млн рублей для «безопасного зачисления на счёт в банке». Обвиняемые прибыли из Новосибирска в Краснозерское, но были задержаны сотрудниками полиции до получения денег.