В Новосибирской области двое мужчин пытались выманить у пенсионерки более 1 млн рублей

В Краснозерском районе Новосибирской области следственные органы расследуют уголовное дело по факту покушения на мошенничество, сообщает прокуратура региона.

Источник: Сиб.фм

По данным следствия, в январе 2026 года двое мужчин, выдавая себя за сотрудников Пенсионного фонда РФ и следователей, попытались убедить 85-летнюю местную жительницу передать им более 1 млн рублей для «безопасного зачисления на счёт в банке». Обвиняемые прибыли из Новосибирска в Краснозерское, но были задержаны сотрудниками полиции до получения денег.

Краснозерский районный суд, учитывая позицию прокуратуры, избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Ход и результаты расследования остаются под контролем прокуратуры района.