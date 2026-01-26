Новосибирца отправили в колонию почти на два года за пьяную поездку

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор Владимиру Хлебникову, который в очередной раз сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на запрет, судимость и лишение прав. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Установлено, что 10 мая 2025 года Хлебников, уже имеющий судимость за пьяную езду, вновь проигнорировал закон. Лишённый права управления транспортом, он завёл двигатель своего Subaru Forester, выехал на улицу Широкую и был остановлен сотрудниками ДПС у дома № 137/2.
Суд учёл рецидив и назначил наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также лишил его водительских прав на 5 лет и конфисковал автомобиль в пользу государства.
