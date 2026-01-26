Ричмонд
Звонок из службы доставки стоил 4,3 миллиона рублей для сибирячки

Мошенники за три дня обманули жителей Иркутской области на 5,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители Иркутской области за три дня перевели на счета аферистов более 5,5 миллионов рублей! Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, самой большой суммы лишилась 71-летняя жертва из Ангарска. Она отдала преступникам почти 4,3 миллиона.

— Ей позвонили из «службы доставки» и попросили сообщить код из смс для получения посылки. После этого с ней связались «сотрудники Росфинмониторинга», заявив, что ее деньги ушли на запрещенные счета, и начали угрожать уголовным делом. Чтобы «избежать наказания», пенсионерку заставили снять все накопления и перевести их на «безопасный счет», — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Еще трое жителей области стали жертвами лжеброкеров. Например, 51-летний житель Братска поверил обещаниям «финансового эксперта» о высоком заработке на бирже. Он перевел почти 200 тысяч рублей на подставные счета, после чего мошенник перестал отвечать.

Полиция напоминает: аферисты могут представляться кем угодно — от курьеров до госслужащих. Никогда не переводите деньги по просьбе незнакомцев и не сообщайте коды из смс.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье пять месяцев не могут найти 25-летнего парня.