Звонок из службы доставки стоил 4,3 миллиона рублей для сибирячки

— Ей позвонили из «службы доставки» и попросили сообщить код из смс для получения посылки. После этого с ней связались «сотрудники Росфинмониторинга», заявив, что ее деньги ушли на запрещенные счета, и начали угрожать уголовным делом. Чтобы «избежать наказания», пенсионерку заставили снять все накопления и перевести их на «безопасный счет», — рассказывают в пресс-службе ведомства.