В Ростове-на-Дону загорелась квартира на улице Серафимовича

В Ростове-на-Дону на улице Серафимовича, 74 загорелась квартира жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 10:10. Очагом стала квартира на третьем этаже. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет.
К тушению привлекли 47 человек и 14 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.