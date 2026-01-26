Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону загорелась квартира на улице Серафимовича

В Ростове-на-Дону на улице Серафимовича, 74 загорелась квартира жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 10:10. Очагом стала квартира на третьем этаже. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет.

К тушению привлекли 47 человек и 14 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.