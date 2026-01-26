В центре Ростова вспухнул пожар в жилом доме, эвакуировали 10 человек

Утром 26 января пожар вспыхнул в жилом доме в центре Ростова-на-Дону, сейчас еще ведется тушение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Как уточняют в ведомстве, пламя разгорелось в квартире на третьем этаже на Серафимовича, 74. Вызов в экстренную службу поступил в 10:10, в 10:11 горение локализовали на 10 кв. метрах. Оповещение о полной ликвидации пожара еще не поступало.
На месте происшествия от РСЧС задействовали 47 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС 38 человек и 11 единиц техники. Из здания эвакуировали десять человек. Предварительно, погибших и пострадавших нет.
Напомним, вчера потушили возгорание в многоквартирном доме на Коммунистическом, 42/2.
