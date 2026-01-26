Жителя Иркутской области приговорили к 22 годом колонии за госизмену и поджоги

Жителя Иркутской области приговорили к 22 годом колонии за государственную измену. В 2023 году подозреваемый из корыстных побуждений вступил в преступный сговор. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда. В декабре 2023 года мужчина поджег две станции операторов связи, из-за чего возникли проблемы с радиосвязью.
— Подозреваемый согласился на совершение диверсий против объектов транспортной инфраструктуры. Его целями стали релейные шкафы на участках железной дороги в Иркутске и Иркутской области, — уточняется в материалах дела.
Также подсудимый готовился к преступлениям: разведывал местность, планировал пути подхода, изучал релейные шкафы и готовил зажигательную смесь. В мае 2024 года, при попытке высверлить замок релейного шкафа для поджога, он был задержан правоохранителями.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 22 года с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся годы — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года.