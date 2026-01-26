Жителя Иркутской области приговорили к 22 годом колонии за госизмену и поджоги

Жителя Иркутской области приговорили к 22 годом колонии за государственную измену. В 2023 году подозреваемый из корыстных побуждений вступил в преступный сговор. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда. В декабре 2023 года мужчина поджег две станции операторов связи, из-за чего возникли проблемы с радиосвязью.