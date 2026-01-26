Ричмонд
Жителю Иркутской области дали 22 года за госизмену и диверсии

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Иркутской области, обвиненному в государственной измене, диверсиях и подготовке к участию в деятельности террористов.

Источник: Российская газета

В 2023 году житель Приангарья вступил в сговор с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины и стал членом организованной группы, планировавшей диверсии в регионе, рассказали в окружном суде.

Пройдя обучение, сибиряк в конце того же года поджег по заданию украинской разведки две станции операторов связи, имеющие значение для работы военных и гражданских объектов РФ. После этого фигурант согласился совершить диверсии на железной дороге и подготовил бутылки с зажигательной смесью, но весной 2024-го при попытке поджога был задержан.

Также установлено, что диверсант собирал информацию об одном из военкоматов Иркутска, собираясь передать ее разведке противника.

Кроме того, гражданин намеревался участвовать в боевых действиях против российской армии. Он заполнил анкету кандидата на вступление в террористическую организацию, подал документы для выезда из России в Испанию и забронировал жилье в этой стране. Осуществиться планам помешало упомянутое задержание.

Фигурант признал вину. Суд приговорил его к пяти годам тюрьмы и 17 годам колонии строгого режима.