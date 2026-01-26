Жителю Иркутской области дали 22 года за госизмену и диверсии

Пройдя обучение, сибиряк в конце того же года поджег по заданию украинской разведки две станции операторов связи, имеющие значение для работы военных и гражданских объектов РФ. После этого фигурант согласился совершить диверсии на железной дороге и подготовил бутылки с зажигательной смесью, но весной 2024-го при попытке поджога был задержан.