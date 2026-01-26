Ричмонд
В Иркутске 24-летний парень устроил погром в подъезде дома, когда был пьян

Используя нож, задержанный испортил стены и двери, сломал домофоны.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 24-летний парень в состоянии опьянения устроил погром в подъезде жилого дома. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе полиции, подозреваемый находился в многоэтажке на улице Румянцева.

— Пьяный парень, используя нож, испортил стены и двери, сломал домофоны и разбил стекло входной двери, — прокомментировали в ГУ МВД России по Иркутской области.

Хулиган испортил двери и панели управления лифтами ГУ МВД по Иркутской области.

Сам задержанный объяснил, что вышел из квартиры на улицу, чтобы покурить. Уже вне дома он понял, что забыл ключи от квартиры. Пытаясь попасть домой, разбил стекло. Также хулиган испортил двери и панели управления лифтами.

В отношении нарушителя составили административные протоколы за мелкое хулиганство и нарушение тишины и покоя граждан. Теперь парню предстоит возместить нанесенный ущерб.