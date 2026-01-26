Новосибирец угнал автомобиль у знакомого, когда тот уснул после застолья

В Новосибирске полиция задержала мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля. Им оказался знакомый потерпевшего. Он угнал машину после совместного распития спиртных напитков, пока владелец спал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— 24 января в полицию поступило заявление от жителя Новосибирска об угоне принадлежащего ему автомобиля с парковки у одного из домов по улице Объединения. Прибывшая на место следственно — оперативная группа отдела полиции № 4 «Калининский» установила, что транспортное средство было похищено знакомым заявителя, — рассказали в пресс-службе.
Оперативники уголовного розыска задержали 22-летнего мужчину, угнанный автомобиль был найден и возвращен владельцу. Правда, транспорт был поврежден, так как угонщик несколько раз не справился с управлением.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.