Новосибирец угнал автомобиль у знакомого, когда тот уснул после застолья

— 24 января в полицию поступило заявление от жителя Новосибирска об угоне принадлежащего ему автомобиля с парковки у одного из домов по улице Объединения. Прибывшая на место следственно — оперативная группа отдела полиции № 4 «Калининский» установила, что транспортное средство было похищено знакомым заявителя, — рассказали в пресс-службе.