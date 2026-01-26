Слесарь в Уфе сорвался с третьего этажа стройки и выжил

В Уфе на строительной площадке на Цветочной улице произошел несчастный случай со слесарем-сантехником. Как сообщает республиканская Гострудинспекция, 45-летний работник компании из Оренбурга упал в технологический проем с высоты третьего этажа.
Пострадавшего с тяжелой травмой немедленно доставили в больницу. Сейчас его состояние стабилизировано.
Ведомство начало расследование, чтобы установить точные обстоятельства и причины произошедшего.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.