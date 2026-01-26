Ричмонд
Слесарь в Уфе сорвался с третьего этажа стройки и выжил

Гострудинспекция Башкирии расследует падение рабочего с высоты на стройплощадке в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на строительной площадке на Цветочной улице произошел несчастный случай со слесарем-сантехником. Как сообщает республиканская Гострудинспекция, 45-летний работник компании из Оренбурга упал в технологический проем с высоты третьего этажа.

Пострадавшего с тяжелой травмой немедленно доставили в больницу. Сейчас его состояние стабилизировано.

Ведомство начало расследование, чтобы установить точные обстоятельства и причины произошедшего.

