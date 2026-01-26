В Самаре обрушился потолок в детском саду, где прорвало коммуникации

Прокуратура прокомментировала ЧП в детском саду № 58 в Самаре. Напомним, что утром прорвало коммуникации в одной из квартир дома, на первом этаже которого находится детсад.
«Произошел порыв трубы горячего водоснабжения в квартире на втором этаже многоквартирного дома № 104 на ул. Галактионовской», — уточнила пресс-служба прокуратуры Самарской области.
В результате ЧП в детском саду частично обвалился потолок. В этот момент там было 12 детей. Они не пострадали, всех перевели в другой корпус.
В доме частично отключили отопление, коммунальщики устраняют проблемы. Прокуратура проверяет, не было ли нарушено законодательство о ЖКХ и о защите прав несовершеннолетних. В 2025 году в доме был капремонт коммуникаций, действия лиц, которые отвечали за эти работы, будут оценивать.
Можно ли в дальнейшем использовать это помещение под детский сад, будут решать. Ранее мэрия сообщала, что недочеты в пострадавшем помещение устранят.