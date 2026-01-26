В Самаре обрушился потолок в детском саду, где прорвало коммуникации

В доме частично отключили отопление, коммунальщики устраняют проблемы. Прокуратура проверяет, не было ли нарушено законодательство о ЖКХ и о защите прав несовершеннолетних. В 2025 году в доме был капремонт коммуникаций, действия лиц, которые отвечали за эти работы, будут оценивать.