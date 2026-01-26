Ричмонд
МВД раскрыло подробности задержания СОБРом 19-летнего жителя Пинска

ГУБОПиК МВД и СОБР задержали 19-летнего жителя Пинска.

Источник: Комсомольская правда

МВД раскрыло подробности задержания СОБРом 19-летнего жителя Пинска. Подробности озвучили в Министерстве внутренних дел.

Сотрудниками 6-го управления по Брестской области при силовой поддержке бойцов СОБРа внутренних войск был задержан 19-летний житель Пинска, который является приверженцев национал-социалистической идеологии.

Было установлено, что пинчанин со своего аккаунта в Telegram оставил в различных чатах более 5000 сообщений, цель которых состоялась в популяризации, героизации и оправдании нацистского режима, отрицания его преступлений, пропаганды ультраправых идей, прославления коллаборационистов времен Великой Отечественной войны.

В МВД уточнили, что, основываясь на псевдонаучных, непроверенных и заведомо ложных источниках, фигурант транслировал собственную картину мира. Кроме того, он навязывал аудитории радикальную и субъективную интерпретацию событий XX века.

Также житель Пинска создал и был администратором праворадикального националистического канала в Telegram. Его аудитория насчитывала 300 подписчиков, в том числе и иностранцев. Следователи завели уголовное дело за реабилитацию нацизма.

