МВД раскрыло подробности задержания СОБРом 19-летнего жителя Пинска

Было установлено, что пинчанин со своего аккаунта в Telegram оставил в различных чатах более 5000 сообщений, цель которых состоялась в популяризации, героизации и оправдании нацистского режима, отрицания его преступлений, пропаганды ультраправых идей, прославления коллаборационистов времен Великой Отечественной войны.